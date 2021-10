Od tygodni na granicy Polski i Białorusi trwa kryzys migracyjny wywołany przez rządy Aleksandra Łukaszenki. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl ukazuje, jak kształtuje się poparcie społeczne dla potencjalnego wpuszczenia imigrantów do Polski.

Sondaż Social Changes sprawdził, co Polacy sądzą o potencjalnym wpuszczeniu nielegalnych imigrantów do Polski. „Czy Polska powinna przyjmować imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą dostać się do Polski przez granicę z Białorusią?” – zapytano respondentów uczestniczących w badaniu.

Wyniki badania okazują się dość jednoznaczne. Zdecydowana większość, bo aż 59 proc. respondentów uważa, że Polska nie powinna przyjmować ludzi, którzy szturmują naszą granicę z Białorusią.

Sondaż potwierdza, że mniej niż jedna czwarta badanych, bo tylko 24 proc. z nich opowiada się za wpuszczeniem przybyszów z Bliskiego Wschodu. Natomiast 17 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1068 osób w dniach od 8 do 11 października 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl