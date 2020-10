Zjednoczona Prawica traci poparcie – wskazuje sondaż Social Changes dla wpolityce.pl. Z wyników badania mogą być zadowoleni wyborcy Lewicy i Konfederacji.

Zerwanie negocjacji nad rekonstrukcją rządu, a następnie poważny kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy wpłynął na wyniki sondażowe. Choć koalicja rządząca nie rozpadła się, to jednak część wyborców odwróciło się od niej.

Przynajmniej tak wynika z nowego sondażu Social Changes dla wpolityce.pl. Zjednoczona Prawica otrzymała 38 proc., co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w ciągu ok. tygodnia.

Powodów do zadowolenia nie ma także Koalicja Obywatelska, która zdobyła 24 proc. głosów (spadek o 1 p.p.). Trzecie miejsce w badaniu zajęła Lewica – 14 proc. To właśnie ta formacja zanotowała największy wzrost wśród wszystkich ugrupowań ujętych w badaniu.

Sondaż przynosi również pozytywne wiadomości dla Konfederacji. Formacja otrzymała 11 proc. glosów, co oznacza wzrost o 2 p.p. Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe – 6 proc. (spadek o 1 p.p.).

7 proc. respondentów wskazało na „inne ugrupowanie”. W porównaniu z ostatnim badaniem Social Changes wartość ta wzrosła o 1 p.p.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1076 osób w dniach 2-5 października 2020 roku.

Źródło: wpolityce.pl