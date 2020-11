Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS na zlecenie portalu WP wskazuje na duży spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Spory spadek zanotowała także główna formacja opozycyjna, Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w ten weekend, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. To jednak nie powód do zadowolenia, bo taki wynik oznacza spadek poparcia o 7,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej sondażowni.

Duże spadki poparcia dla PiS nie przekładają się jednak na zyski dla opozycji. Największa formacja opozycyjna Koalicja Obywatelska nadal zajmuje drugą pozycję z poparciem na poziomie 24 proc. To jednak także oznacza spadek poparcia aż o 4,2 pkt. proc.

Najnowszy sondaż IBRIS przynosi natomiast dobre wieści dla Szymona Hołowni i jego ruchu Polska 2050. Ugrupowanie nadal zajmuje trzecią lokatę i cieszy się poparciem 14,9 proc. respondentów. Od ostatniego badania formacja zyskała aż 5,5 pkt. proc. Na kolejnych miejscach: Lewica (6,9 proc.) oraz Konfederacja (5,3 proc.).

Sondaż. PSL poza Sejmem

Badanie potwierdza fatalne notowania PSL-Koalicji Polskiej. Gdyby wynik sondażowy przełożył się na prawdziwe wybory, to posłowie tej formacji z poparciem na poziomie 3,3 proc. nie zasiądą w sejmowych ławach. Zanotowano duży odsetek niezdecydowanych, bo 16,6 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS został przeprowadzony 30 października na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

