Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl potwierdza wiodącą pozycję Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. W sumie w Sejmie znalazłoby się sześć partii, jeśli wyniki badania powtórzyłyby się w dniu wyborów.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie uzyskałoby PiS. 39,5 proc. ankietowanych zadeklarowało głosowanie na formację rządzącą. Oznacza to lekki wzrost o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 28,4 proc. wskazań, co oznacza, że poparcie dla partii Donalda Tuska wzrosło o 1,3 pkt proc. Trzecia Lewica zgromadziła 10,5 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.).

Czwartą lokatę zajęła Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 8,2 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do wyniku wskazanego przez poprzedni sondaż.

Swoje reprezentacje w Sejmie zyskałyby jeszcze: Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 6,2 proc. wskazań (mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz Konfederacja na którą chce głosować 5,1 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc. – najwięcej w całym zestawieniu).

Sondaż przeprowadzono w dniach 26-27 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Źr. DoRzeczy