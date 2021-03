45 proc. ankietowanych uważa, że Polska nie jest dobrze przygotowana na III falę epidemii, przeciwnego zdania jest 42 proc. – wynika z badania United Surveys dla „DGP” i RMF FM. Jego wyniki opublikowano w środę w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Szczegółowe dane pokazują, że w najstarszej grupie badanych powyżej 70 lat przeważa pozytywna ocena co do tego, jak nasz kraj radzi sobie z pandemią. Zdaniem gazety, to z pewnością efekt tego, że od grupy seniorów zaczęły się szczepienia.

Na drugim biegunie są najmłodsi – choć do tej pory najmniej dotknięci zdrowotnie, to z racji większej mobilności ich najbardziej ograniczają obostrzenia – zauważa „DGP”.

Odpowiedzi na pytanie o przygotowanie na III falę różnią się w zależności od elektoratów poszczególnych ugrupowań. 75 proc. wyborców PiS pozytywnie ocenia stan mobilizacji sił. Z kolei większość wyborców opozycji jest przeciwnego zdania.

W sondażu zapytano też, czy w kontekście możliwych rozmów o preparatach z Chin czy Rosji rząd powinien kupić tamtejsze szczepionki, jeśli nadal będą kłopoty z dostawami od Pfizera czy AstryZeneki. Gazeta podnosi, że nadal widać olbrzymi sceptycyzm, 59 proc. mówi „nie”. 18 proc. jest na „tak” dla zakupów z obu kierunków, natomiast 9 proc. opowiada się tylko za szczepionką z Chin, a jedynie 5 proc. tylko z Rosji. (PAP)

