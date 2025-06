Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje na zmiany poparcia dla partii politycznych. Co prawda Koalicja Obywatelska zyskuje, ale jeszcze szybciej rośnie poparcie Prawa i Sprawiedliwości, a także Konfederacji. Z coraz poważniejszymi problemami boryka się jeden z koalicjantów.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska. Główna partia koalicji rządzącej może liczyć na 33 proc. poparcia. To wzrost o 1,8 pkt proc. od tego, co wskazywał sondaż na początku maja.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 30 proc. To więcej o 2,5 pkt proc. niż w poprzednim badaniu.

Na kolejnych pozycjach znalazły się Nowa Lewica (6 proc., spadek o 1,6 pkt proc.), Trzecia Droga (5,5 proc., spadek o 1,9 pkt proc.) oraz Razem (5,2 proc., wzrost o 1,3 pkt proc.). 0,1 proc. chciałoby zagłosować na inną partię. Jeśli Trzecia Droga zanotowałaby takie poparcie podczas wyborów, to nie znalazłaby się w Sejmie. Próg wyborczy dla komitetów koalicyjnych wynosi bowiem 8 proc.

Sondaż United Surveys zrealizowano w dniach 6-8 czerwca 2025 r. metodą mieszaną CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

