Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na malejącą różnicę poparcia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Koalicją Obywatelską.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na głosy 36 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Jednocześnie 3 pkt. proc. zyskuje druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska, co znacznie zmniejsza różnicę poparcia pomiędzy ugrupowaniami. Obecnie największa formacja opozycyjna może liczyć na 29 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050, która może liczyć na 11 proc. poparcia, a wiec o 1 punkt więcej niż tydzień temu.

Na Konfederację wskazało 8 proc. badanych – bez zmian. Na niezmienionym poziomie także poparcie dla Lewicy – 8 proc.. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na głosy 5 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 proc..

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 września 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1084 osób.

Źr. wPolityce.pl