Poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl skrytykował rząd Mateusza Morawieckiego. Powodem jest wprowadzanie kolejnych obostrzeń epidemicznych w sytuacji, gdy wiele wskazuje na to, że trzecia fala koronawirusa będzie znacznie słabsza.

Andrzej Sośnierz to poseł Porozumienia i były szef Narodowego Funduszu Zdrowia. W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl pytany był o rządowy sposób na walkę z koronawirusem. Jego odpowiedź była bardzo stanowcza. „Została przyjęta całkowicie błędna strategia walki z wirusem. Teraz próbuje się coś robić, jednak sposoby będą nieskuteczne. To już wiadomo. Żeby przed społeczeństwem wykazać się, że coś się robi, to podejmuje się działania” – powiedział.

Polityk zauważył, że mamy na ten moment tylko 1,5 miliona potwierdzonych przypadków, podczas gdy od początku pandemii zaraziło się w naszym kraju prawdopodobnie około 10 milionów obywateli. Oznacza to, że reszta nie została wykryta, a mogła roznosić wirusa. „Wszystko dlatego, że przyjęto strategię testowania tylko tych, którzy mieli objawy” – mówił Sośnierz.

Poseł Porozumienia wskazał na województwo warmińsko-mazurskie. „Tu warto też przyjrzeć się województwu, w którym teraz jest najwięcej zakażeń. Warmińsko-mazurskie było tym regionem, w którym było relatywnie najmniej zakażeń podczas poprzedniej fali wirusa. A więc teraz to „nadrabia” i ma zakażeń więcej, a to oznacza, że spora część mieszkańców pozostałych regionów Polski, które w poprzednich okresach miały większy przyrost zakażeń, przeszła już infekcję i nabrała odporności. Dlatego uważam, że tzw. trzecia fala wirusa będzie dużo słabsza od poprzednich dwóch” – mówił.

Sośnierz: „Hodujemy sobie całe pokolenie głupków”

Andrzej Sośnierz przypomniał, że jeszcze niedawno krytykowano osoby protestujące czy bawiące się na Krupówkach. Okazuje się, że może nie było to tak słuszne. „Wszyscy obawiali się, że nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń po protestach kobiet, marszach kobiet. Potem odsądzano od czci i wiary ludzi, którzy chodzili na Krupówkach. Tymczasem na powietrzu, na otwartej przestrzeni transmisja wirusa jest mała. Znacznie mniejsza niż w zamkniętych przestrzeniach” – powiedział.

Poseł Porozumienia ostro skrytykował rząd między innymi za decyzję o zamknięciu szkół. „Osobiście jestem przerażony sporą częścią działań rządu. Chociażby zamknięciem szkół. Przecież hodujemy sobie całe pokolenie głupków! To na pewno nie powinno iść w tę stronę. Bo trzecia fala będzie łagodniejsza, więc szkoda, że te ograniczenia wciąż są. Powinniśmy natomiast prowadzić skrupulatny wywiad epidemiologiczny oraz powszechne testowanie” – mówił Sośnierz.

