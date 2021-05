Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Paulo Sousa ogłosił skład reprezentacji Polski, który uda się na EURO 2020. Najwięcej emocji wzbudził brak w tej grupie Kamila Grosickiego, który znalazł się jedynie wśród rezerwowych. Tuż po ogłoszeniu składu, selekcjoner komentował podjęte przez niego decyzje.

W grupie rezerwowych największą sensacją zdaje się być Kamil Grosicki, którego wielu widziałoby w podstawowym składzie reprezentacji. Popularny „Turbogrosik” nie występuje jednak w swoim klubie, więc Sousa stwierdził, że nie ma podstaw, aby go powołać. Dał mu jednak szansę, bo umieścił go ostatecznie w gronie rezerwowych. To jednak nie zadowala fanów znanego piłkarza, bo w mediach społecznościowych zaroiło się od emocjonalnych komentarzy.

Tuż po ogłoszeniu składu, Sosua komentował kontrowersyjne decyzje. „W takich chwilach emocje trzeba odstawić na bok. Musiałem podjąć trudne decyzje” – przyznał. „Wiem, jaki Kamil potrafi reprezentować poziom. Musimy być jednak ponad to wszystko, ale też wspierać się. Na ten moment w Euro Grosicki nie zagra, bo obraliśmy inną ścieżkę. To nie była łatwa decyzja, lecz w takich chwilach muszę odstawić emocje na boczny tor” – mówił.

„Potrzebujemy jedności, wiary i pewności siebie. Ci, którzy nie będą bezpośrednio zaangażowani, też są częścią drużyny. Powinni wysłać reszcie energię niezbędną do osiągnięcia sukcesu” – dodał Sousa.

Jaki Sousa ma cel na EURO?

Tymczasem do Kadry wracają Karol Linetty i Tomasz Kędziora. „Wtedy nie powołałem Kędziory, bo potrzebowaliśmy piłkarza o trochę innej charakterystyce. Mówiłem jednak, że będę z niego nadal korzystał i teraz wraca” – wyjaśniał Sousa. „Co do Linettego, wcześniej chorował na COVID-19, a w jego klubie doszło do zmiany trenera. To nie był najlepszy czas na powołanie. Karol ma jednak duże doświadczenie i daje nam sporo opcji” – zaznaczył.

Sosua nie chciał jednak jednoznacznie zadeklarować, jaki wynik uznałby za sukces Kadry na EURO. „Musimy mieć ambicje, ale żeby je mieć, trzeba też odwagi. Jeśli dobrze przepracujemy najbliższe trzy tygodnie, a także skorzystamy z doświadczenia naszych najlepszych zawodników, możemy osiągnąć coś naprawdę wyjątkowego. Mam nadzieję, że podczas zgrupowania będziemy w stanie wpłynąć na zawodników w trakcie treningów, zwłaszcza jeśli chodzi o grę obronną, bo ona będzie niesamowicie ważna podczas turnieju” – mówił.

Źr. WP Sportowe Fakty