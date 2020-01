Już po raz 28. odbywa się w tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, istotną częścią dochodu Orkiestry są aukcje charytatywne, którą tradycyjnie już wsparli między innymi polscy sportowcy. Co w tym roku można wylicytować?

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Wiatr w żagle”. Celem zbiórki jest zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci. W tym roku będzie to sprzęt między innymi z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej.

Jak co roku, WOŚP wspierają sławne osoby. Robią to nie tylko poprzez datki, ale również za pomocą aukcji charytatywnych. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszą się aukcje sportowców, którzy przekazują na licytacje między innymi istotne przedmioty. Co można wylicytować w tym roku?

Orkiestrę wspierają między innymi Anna i Robert Lewandowscy. W tym roku można wylicytować spotkanie i lunch z Robertem Lewandowskim. Aukcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, w tym momencie cena za spotkanie przekroczyła już 40 tysięcy złotych. Jest to zdecydowanie najpopularniejsza aukcja polskiego sportowca.

Spotkać można się też z Anną Lewandowską. Będzie to jednak nie lunch, ale trening indywidualny, którego cena na aukcji w tym momencie zbliża się do 10 tysięcy złotych. Trenować można też z Joanną Jędrzejczyk – tutaj cena jest bardzo zbliżona.

Sportowcy przekazują przedmioty na WOŚP

Wielu sportowców na licytację przeznaczyło cenne przedmioty. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się tu aukcja polskiego siatkarza Andrzeja Wrony, który na aukcję przeznaczył brązowy medal Ligi Narodów. W tym momencie jest on wystawiony za ponad 4 tysiące złotych. Adam Małysz przeznaczył na WOŚP kurtkę z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Znajdują się na niej autografy między innymi Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego oraz oczywiście samego Orła z Wisły.

Marcin Gortat na Orkiestrę przeznaczył piłkę z autografami, której obecna wartość to ponad 3 tysiące złotych. Na aukcjach są również takie przedmioty jak rękawica z autografem Adama Kownackiego (aktualnie ponad 1,5 tysiąca złotych), czapka z podpisem Roberta Kubicy (aktualnie ponad tysiąc złotych) oraz pamiątkowa fotografia Zbigniewa Bońka z meczu Lechii z Juventusem w 1983 roku (aktualnie ponad 700 złotych).

Źr.: Allegro, WOŚP