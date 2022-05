Spacer mykologiczny, wykład i spotkania z badaczami grzybów – to wydarzenia popularyzatorskie towarzyszące warszawskiej konferencji MycoRise Up! Youth in Mycology. Spotkania dla chętnych w Ogrodzie Botanicznym i na Wydziale Biologii UW wymagają zapisów.

Już od czasów Arystotelesa do połowy XX wieku grzyby zaliczane były do królestwa roślin. W różnych kulturach grzyby miały odmienne znaczenie i z tego względu w rozmaitych częściach świata przypisywano im zaskakująco inne cechy. Ukryty tryb życia tych organizmów spowodował, że przez wiele wieków spychano je na margines. Poznanie prawdziwej biologii grzybów było możliwe dopiero na przełomie XIX i XX wieku – przypominają organizatorzy wydarzeń poświęconych popularyzacji wiedzy na temat grzybów.

Wydarzenia te odbędą się w najbliższą niedzielę i we wtorek w Warszawie. Towarzyszą one 3. edycji konferencji mykologicznej, która odbędzie się w dniach 27-29 maja w Warszawie (więcej – na TEJ stronie).

Dla osób ciekawych królestwa grzybów organizatorzy zaplanowali trzy spotkania. Pierwsze z nich, spacer mykologiczny, odbędzie się w niedzielę (29 maja) o g. 13.00 w Ogrodzie Botanicznym UW. Przewodnikiem będzie mykolog Sebastian Piskorski, badacz ekologii grzybów (szczególnie nadrzewnych i nadrewnowych), członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i organizator pierwszej edycji konferencji – MycoRise Up! Młodzi w Mykologii w Polsce. Uczestnicy spaceru będą obserwować grzyby w ich środowisku. Dowiedzą się, dlaczego do dziś tak mało o nich wiemy, choć badacze interesowali się grzybami już ponad 2400 lat temu.

Aby wziąć udział w spacerze, należy zarezerwować miejsce na TEJ stronie i wydrukować potwierdzenie (należy wziąć je ze sobą lub zapisać w telefonie. Organizatrzy sugerują, by przyjść do ogrodu 15 minut przed spacerem, kupić bilet wstępu i okazać prowadzącemu.

Również na niedzielę (29 maja), w godz. 18.00–20.00 zaplanowano wykład mykologiczny „W sieci grzybni zaplątani – o nieoczywistych przejawach obecności grzybów w glebie” dr hab. Marty Wrzosek z Wydziału Biologii UW. Badaczka ta od lat prowadzi warsztaty, wykłady, spotkania o tematyce mykologicznej i jest finalistką konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nie jest prawdą, że grzyby pojawiają się jesienią. Grzyby znajdują się dookoła nas o każdej porze roku, a jedynie te największe – rozprzestrzeniają swoje zarodniki pod koniec roku, po pełnym sezonie rozrastania się w ściółce, glebie czy drewnie. Królestwo grzybów jest niezwykle zróżnicowane i w wilgotnych okresach sprzyjających ich wzrastaniu, ich aktywność przybiera czasem nieoczekiwane formy.

Wykład Marty Wrzosek przybliży ukryte procesy, które dzieją się stale dookoła nas i pod naszymi stopami.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarezerwować miejsce na TEJ stronie.

Trzecie wydarzenie „Czy łatwo jest zrozumieć grzyba? – rozmowa z młodymi mykolożkami i mykologami” odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 18.30 – 20.30. Poprowadzi je Igor Siedlecki z Ogrodu Botanicznego UW, a uczestnikami będą studentci i doktoranci UW – Zuzanna Błocka, Michał Kochanowski i Alicja Okrasińska. Opowiedzą oni, jak wygląda współczesna mykologia, czym zajmują się młode mykolożki i mykolodzy i jak wygląda ich praca. Spróbują wyjaśnić, dlaczego opisuje się grzybowe genomy, w jaki sposób można poznać wszystkie grzyby żyjące w łyżce gleby. Powiedzą, czy są grzyby, które żyją w owadach i czy są stwory, które żyją w grzybach?

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Biologii UW (Miecznikowa 1, sala 103B; wydarzenie jest też na FB).

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl