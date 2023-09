YouTuber Andre Traveler postanowił spróbować polskiego jedzenia. Skosztował naszych potraw w jednej z londyńskich knajp, która specjalizuje się w polskich potrawach.

Andre postanowił wybrać się do londyńskiej dzielnicy Tooting, która znajduje się w południowej części stolicy Anglii. Postanowił spróbować polskiego jedzenia w knajpie z szyldem „Pasibrzuch”.

Mężczyzna przyszedł do restauracji z jasnym celem. Chciał bowiem spróbować zapiekanek oraz rosołu, czyli potraw, które kojarzą się z Polską. W planach miał także skosztowanie polskiego piwa, jednak okazało się, że w lokalu nie ma tego typu trunków.

Po krótkim czasie oczekiwania podano mu rosół. – W Anglii jest duża społeczność Polaków i mają oni tutaj wiele swoich restauracji, więcej niż inne narody europejskie – powiedział Andre, który przystąpił do kosztowania tradycyjnej polskiej zupy.

Spróbował polskich potraw. Jadł zapiekankę i rosół

Andre przyznał, że bardzo smakował mu rosół. Podkreślał, że było w nim bardzo dużo makaronu, co mężczyzna uznawał za pozytywną rzecz. YouTuber zjawił się jednak w lokalu przede wszystkim po to, by skosztować zapiekanek.

– Przyszedłem tutaj przede wszystkim skosztować zapiekanek, bo być może pamiętacie że jadłem zapiekanki w Zalipiu, a później w Krakowie. Po raz pierwszy próbuję zapiekanek w Londynie! – powiedział Andre.

– Jak widzicie jest tutaj mnóstwo dodatków: pieczarki, ogórek, pomidor, ser. Wszystko smakuje przepysznie! – dodał YouTuber, który był zachwycony zapiekanką w polskim wydaniu. – W Wielkiej Brytanii nazywamy to flat bread pizza, ale w Polsce to zapiekanki. Chodzi przede wszystkim o bagietkę z serem i dodatkami – podsumował.

