W związku z pandemią koronawirusa opustoszały stadiony na całym świecie. Sportowcy niejednokrotnie stwierdzali, że dla nich jest to trudna sytuacja. W wymowny sposób na ten temat wypowiedział się Cristiano Ronaldo.

Reprezentacja Portugalii, podobnie jak Polacy, rozegrała w ostatnim czasie spotkania w ramach Ligi Narodów. Mecze rozgrywane były oczywiście przy pustych trybunach. We wtorek Portugalia pokonała Szwecję 2:0, a obie bramki strzelił Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka były to bramki numer 100 oraz 101 w narodowych barwach jest jest na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców reprezentacji narodowych. Liderem pozostaje napastnik Iranu Ali Daei, który strzelił 109 goli.

Ronaldo po spotkaniu wymownie wypowiedział się na temat braku kibiców na stadionach. „Gra w piłkę bez kibiców na pustym stadionie to jak pójście do cyrku bez klaunów lub wyjście do ogrodu bez kwiatów” – powiedział. „Taka sytuacja nie podoba się nam zawodnikom, ale ja już jestem do tego przyzwyczajony. Prowadzę nawet medytację przed meczem wiedząc, że stadion będzie pusty” – dodał.

Portugalczyk przyznał, że brakuje mu nawet kibiców przeciwnika. „Bez kibiców nie ma atmosfery. Ja nawet lubię, gdy w meczach wyjazdowych mnie wyśmiewają, to mnie motywuje. Ale zdrowie jest najważniejsze i musimy to uszanować, choć jest to smutne” – powiedział Cristiano Ronaldo.

Źr.: Radio ZET