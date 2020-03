W piątek Andrzej Duda odwiedził Ciechanów, gdzie uruchomiono Bank Żywności mający zaopatrywać osoby przebywające pod kwarantanną. Prezydent odniósł się również do pogłosek o możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego.

„Nie ma w tej chwili wniosku ze strony Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego; nie jest to w tym momencie na etapie rozważania.” mówił Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami w Ciechanowie. Prezydent uspokajał również, że żywności na pewno nie zabraknie. „Jest jej pod dostatkiem. Wszystko, co jest potrzebne jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania.” – mówił.

Prezydent Duda przyznał, że osoby pozostające pod kwarantanną mające problem z zaopatrzeniem, mogą liczyć na wsparcie pomocy społecznej. Apelował także, aby wszyscy, którzy mają wiedzę o takich osobach, zgłaszali zapotrzebowanie do ośrodków pomocy społecznej.

Andrzej Duda zapewnił, że magazyn żywności w Ciechanowie jest bardzo dobrze zaopatrzony. „Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania.” – uspokajał.

