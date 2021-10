Prezes Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie częściej pojawia się w mediach. W sobotę Jarosław Kaczyński był gościem Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM. A w najbliższym numerze tygodnika „Sieci” ukaże się wywiad, jakiego udzielił braciom Karnowskim.

W trakcie rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim pojawił się wątek nacisków na Polskę i obrony granicy polsko-białoruskiej. „Żadnym szantażom nie ulegniemy. Walczymy twardo, w sprawach podstawowych dla państwa i Polaków nie ustąpimy. Choć oczywiście wiemy, że polityka polega między innymi na umiejętności wychodzenia z sytuacji niełatwych, a droga do tego nie zawsze bywa prosta. Ci, którzy próbują nam zarzucać w tym kontekście jakieś lawirowanie, całkowicie się mylą. Nasze cele są niezmienne, różne dobieramy jednak metody” – powiedział.

Wicepremier i prezes PiS odniósł się też do relacji Polski z Unią Europejską. „Bronimy polskiej suwerenności, bronimy też polskich praw w Unii Europejskiej, bo one są teraz bezczelnie, bezprawnie i w nagrodzie z traktatami podważane. Będziemy też bronić polskiej granicy, temu służy budowa bariery zabezpieczającej” – mówił.

Kaczyński skomentował też działania Aleksandra Łukaszenki. „Sądzę, że w ten sposób chce wymusić na nas, ale przecież w istocie na całej Unii, uległość, uznanie jego władzy, porzucenie wspierania przez nas Białorusinów walczących o wolność. I on, i także stojący za nim Putin panicznie boją się tego, co nazywają kolorowymi rewolucjami. Nie jest także wykluczone, że ten atak jest elementem szerszej ofensywy wobec Zachodu w stylu tego, co zrobiono Ukrainie” – powiedział prezes PiS.

Żr.: wPolityce, Sieci