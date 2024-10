Krzysztof Stanowski zapowiedział, że w połowie lutego zorganizuje wielki kongres Kanału ZERO. Imprezę planuje z wielkim rozmachem, bo w tym celu zarezerwował Atlas Arenę w Łodzi.

Kanał ZERO wystartował 1 lutego 2024 r. i zyskał ogromną popularność. Dotąd zdobył już 1,3 mln subskrybentów. Krzysztof Stanowski planuje również uruchomienie portalu internetowego, w którym pojawią się informacje i publicystyka.

W rocznicę powstania kanału Stanowski zaplanował dużą imprezę. „Zarezerwowaliśmy Atlas Arenę w Łodzi na dni: 15 i 16 lutego 2025. A więc już niedługo. W tych dniach odbędzie się pierwszy, być może ostatni, kongres Kanału Zero. Wydzielimy strefy tematyczne, strefy, w których każdy znajdzie coś, co go interesuje” – mówi na nagraniu.

„Chcemy zrobić wielką imprezę Kanału Zero, która będzie merytoryczna, wartościowa i charytatywna. Hala jest olbrzymia, myślę też, że olbrzymia będzie publika w internecie” – zapowiada Krzysztof Stanowski na swoim kanale.

Jak wyjaśnia w mediach społecznościowych, wydarzenie wiązać się będzie również z akcją charytatywną. „Kiedy zobowiązałem się, że pomogę uzbierać 8 milionów złotych dla Ady, wiedziałem, że klasyczna zbiórka może nie wystarczyć. Dlatego organizujemy… dwudniowy kongres!” – pisze Stanowski na platformie X.

