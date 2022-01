Krzysztof Stanowski spotkał burmistrza Wielunia. Dziennikarz zapowiedział, że niebawem opublikuje materiał z rozmowy dotyczącej MMA VIP 4. Tymczasem w sieci pojawiły się już pierwsze nagrania. Widać na nich m.in. jak Stanowski jest namawiany do podania ręki Marcinowi Najmanowi i przyjęcia prezentu. Jak zareagował?

– Burmistrz Wielunia zostanie legendą. Zrobiłem jeden z najdziwniejszych, najbardziej absurdalnych wywiadów w życiu – zapowiada Krzysztof Stanowski. Twórca Kanału Sportowego udał się w środę do Wielunia.

W jakim celu? Chodzi oczywiście o galę MMA VIP 4. Impreza Marcina Najmana wywołała olbrzymie kontrowersja po tym, jak w jednej z konferencji wziął udział Andrzej Zieliński ps. Słowik. Były szef mafii pruszkowskiej wystąpił w roli „bossa”.

Stanowski namawiał w sieci do bojkotu gali. Kiedy dowiedział się, że Najman znalazł miejsce na organizację, udał się do burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, aby przekonać go do zmiany zdania. Jeszcze przed spotkaniem wdał się w sprzeczkę z Najmanem.

Cała rozmowa ma niebawem ujrzeć światło dzienne, jednak w sieci już teraz znalazły się fragmenty osobliwego spotkania. Na jednym z fragmentów widać, jak burmistrz chciał wręczyć książkę i puchar Stanowskiemu.

– Nie przyjmuję prezentów, gdyż ta gmina jest skażona pieniędzmi z gali mafijnej. Nie mogę przyjąć żadnego prezentu. Gdybym był w innej gminie, to bym to zrobił, ale nie mogę, bo bym się z tym źle czuł – odpowiadał dziennikarz sportowy.

Nagle w pokoju burmistrza Wielunia pojawił się… Marcin Najman. Okrasa namawiał Stanowskiego, aby podał dłoń byłemu bokserowi. Kiedy odmawiał, blokował mu wyjście. Jednak ostatecznie nie udało mu się przekonać Stanowskiego.

