Krzysztof Stanowski odpowiedział za pośrednictwem Twittera Mai Staśko. Aktywistka zamieściła screen artykułu zamieszczonego na Pudelku, w którym portal atakuje dziennikarza za jego zaangażowanie w sprawę Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka.

„Krzysztofie Stanowski, przestań skamleć” to tytuł artykułu zamieszczonego na Pudelku. „Krzysztof Stanowski „dla dobra” sprawy Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka, pochylił się nad wszystkimi partnerkami bawidamka z boiska. Wyszło tak, jakby habilitował się w Instytucie Chłopskiego Rozumu. Tak, Pudelek też włazi z butami w życia innych, ale nie prosimy, byście się tym nie interesowali” – czytamy w tekście.

Stał się on okazją dla Mai Staśko do kolejnego ataku na Stanowskiego. „Koniec z obwinianiem kobiet za to, że ktoś je skrzywdził” – napisała aktywistka na Facebooku.

Na odpowiedź Stanowskiego nie musiała długo czekać. „Maja, nie bądź taka konserwatywna. Patriarchat już się skończył. Mężczyzna nie będzie zajmował się kobietą, tylko dlatego, że kiedyś poszli do łóżka. Kobiety to dziś silne i wyzwolone osoby, które mają takie samo prawo do seksu bez zobowiązań jak mężczyźni. Niech żyje lewica!” – napisał.

Maja, nie bądź taka konserwatywna. Patriarchat juz się skończył. Mężczyzna nie będzie zajmował się kobietą, tylko dlatego, że kiedyś poszli do łóżka. Kobiety to dziś silne i wyzwolone osoby, które mają takie samo prawo do seksu bez zobowiązań jak mężczyźni. Niech żyje lewica! — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 11, 2022

Czytaj także: Stanowski stawia warunek wejścia do klatki MMA. Jest odpowiedź Najmana

Żr.: Pudelek, Twitter/Krzysztof Stanowski, Twitter/Maja Staśko