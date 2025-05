Krzysztof Stanowski ostro podsumował wczorajsze wyjście Sławomira Mentzena na piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim. Szef Kanału ZERO nie ma wątpliwości, że kandydat Konfederacji z I tury dał się rozegrać „jak dziecko”.

W sobotę na kanale YouTube Sławomira Mentzena gościł Rafał Trzaskowski. Podobnie jak wcześniej Karol Nawrocki, tak teraz i kandydat KO odpowiadał na pytania lidera Konfederacji. O samej debacie jednak niewielu już pamięta przez to, co wydarzyło się tuż po niej. Otóż media obiegły nagrania, jak Mentzen wspólnie z Trzaskowskim, ale również z Sikorskim, Nitrasem i innymi członkami sztabu KO pije piwo w swoim barze. Wybuchła burza.

Bardzo dosadny komentarz do sprawy przedstawił również Krzysztof Stanowski, który wcześniej raczej przychylnie podchodził do Mentzena. „Jak w jeden dzień stać się memem – takie wykłady już niedługo będzie mógł prowadzić dotychczasowy specjalista od robienia memów, Sławomir Mentzen” – pisze założyciel Kanału ZERO.

„Na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej Platforma Obywatelska weszła w posiadanie Sławomira Mentzena. Oni muszą mieć tam naprawdę niezły ubaw – lider Konfederacji dał się rozegrać jak dziecko. Okazało się, że może się z Platformą nie zgadzać w niczym, może w zasadzie widzieć w Platformie zdrajców i złodziei, ale jednego nie może jej odmówić: piwa. Kiedy tylko ktoś powie Mentzenowi, że można się z nim napić piwa, to on nie pyta, w jakim celu? Nie pyta, czy powinien? Nie pyta, czy on sam za moment nie stanie się kampanijnym gadżetem? On pyta: lager czy pszeniczne?” – kpi Stanowski.

No to zaraz zaczynam nagrywać komentarzyk. Zacznie się mniej więcej tak:



Jak w jeden dzień stać się memem – takie wykłady już niedługo będzie mógł prowadzić dotychczasowy specjalista od robienia memów, Sławomir Mentzen. Oczywiście tego rodzaju działalność, wykłady z bycia memem,… — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) May 25, 2025

„Platforma zrobiła z Mentzena breloczek do kluczy. Pojechali do Torunia, skąd mieli wrócić na tarczy, a wrócili z tarczą i Mentzenem jako breloczkiem do kluczy” – pisze dalej Stanowski. „To jest kampanijne arcydzieło Rafała Trzaskowskiego i kompromitacja Sławomira Mentzena” – podsumował.

Przeczytaj również:

Źr. X