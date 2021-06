Narodowy Program Szczepień przyspiesza z każdym dniem. Szef KPRM Michał Dworczyk ogłosił pobicie nowego rekordu. Pod wielkim wrażeniem aktualnych danych jest Krzysztof Stanowski. – Namawiajcie znajomych, którzy się wahają – zachęca. Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy.

Imponujące tempo szczepień w Polsce. Koordynator Narodowego Programu Szczepień, Michał Dworczyk, ogłosił pobicie nowego rekordu. „Wczoraj wykonaliśmy ponad 620 tysięcy szczepień – to absolutny rekord i dowód, że system uzyskał zakładaną wydajność” – poinformował.

Szef KPRM liczy jednak na więcej. W dalszej części wpisu przypomniał, że w rozpoczynającym się właśnie miesiącu otrzymamy ogromną liczbę nowych preparatów. „W czerwcu do Polski dojedzie kolejne 15 mln szczepionek. Teraz dla nas wszystkich najważniejsze zadanie i wyzwanie – przekonywać i szczepić” – zaapelował.

Na wiadomość Dworczyka zareagował Krzysztof Stanowski z „Kanału Sportowego”. „Byłem sceptyczny, czy uda nam się osiągnąć taką skalę szczepień” – napisał popularny dziennikarz sportowy. „Namawiajcie znajomych, którzy się wahają. Dzisiaj tylko 500 nowych przypadków!” – dodał.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zwraca uwagę, że niska liczba zakażeń niekoniecznie łączy się ze szczepieniami…

Warto się szczepić, sam to zrobiłem, ale 500 przypadków to efekt zakończonego parę tygodni temu sezonu grypowego, a nie żadnych szczepionek. 😉 Po prostu wiosna przyszła.



A szczepionki są po to, żeby nie było n-tej fali.