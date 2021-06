To najwyższy dobowy bilans od początku Narodowego Programu Szczepień – ogłosił szef KPRM Michał Dworczyk. Polityk podał dokładną liczbę preparatów przeciw COVID-19 podanych jednego dnia.

Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Minister Michał Dworczyk ogłosił w środę pobicie nowego rekordu. „Wczoraj zanotowaliśmy ponad 456 tysięcy wykonanych szczepień. To najwyższy dobowy bilans od początku NPS” – czytamy we wpisie polityka.

Dworczyk skorzystał z okazji i zachęcił obywateli, aby zapisali się na zabieg. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem infolinii (989), SMS-em (880 333 333) lub przez e-rejestrację przez Internetowe Konto Pacjenta.

Z informacji rządowych wynika, że do tej pory wykonano ponad 20,5 mln szczepień przeciw COVID-19. Liczba osób w pełni zaszczepionych to 7,3 mln.

Dworczyk potwierdza, że rząd przygotowuje się do szczepień dzieci. To reakcja na decyzję Europejskiej Agencji Leków

„Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w piątek 28 maja wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, natomiast działająca przy premierze Rada Medyczna wydała pozytywną rekomendację w tym temacie w poniedziałek 31 maja” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Minister Dworczyk poinformował, że szczepienia rozpoczną się już 7 czerwca. – Ustaliliśmy, że na razie dzieci będą szczepione w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych – wyjaśnia szef KPRM. – Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki mają być znane we wrześniu – dodał.