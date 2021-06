Nadal nie milkną echa odcinka programu „Hejt Park”, do którego prowadzący Krzysztof Stanowski zaprosił lewicowego działacza Jasia Kapelę. Dzisiaj dziennikarz ujawnił, ile jak dotąd zarobił na tym jednym odcinku, o co publicznie zapytał sam Kapela. Okazuje się, że chodzi o sporą sumę, która cały czas rośnie.

Niedawno Jaś Kapela wystąpił w „Hejt Parku”, co wywołało ogromne kontrowersje. Ich echa nie milkną do dnia dzisiejszego. Stało się tak ze względu na dość nietypowe zachowanie lewicowego aktywisty oraz – jak sam siebie nazywa – poety. Część internautów nie kryła oburzenia faktem, iż Krzysztof Stanowski… publicznie zapłacił Kapeli za udział w programie.

Początkowo było to 600 zł, a następnie dodatkowe 100 zł za to, aby Kapela opowiedział o tzw. dochodzie gwarantowanym. Stanowski na wizji wyjął banknot i ostentacyjnie rzucił go na blat stołu. Kapela nie zawahał się, aby sięgnąć po pieniądze. Wielu uznało to za upokorzenie Kapeli, który sam postawił się w takiej sytuacji.

Stanowski ujawnia, ile zarobił na jednym odcinku

Kwestia pieniędzy najwyraźniej mocno interesuje Kapelę, bo w poniedziałek ten ponownie zaczepił dziennikarza Kanału Sportowego. Tym razem na Twitterze publicznie zapytał, ile Stanowski zarobił na jednym odcinku „Hejt Parku”, w którym on wystąpił. Dziennikarz nie miał problemu z odpowiedzią, bo nie zamierzał ukrywać sumy, która cały czas wzrasta.

„Nie licząc innych wpływów, to na razie 22 000 złotych z samego Youtube’a. Pzdr.” – odpowiedział na Twitterze Stanowski. „To, co wystawię fakturę jeszcze na 10 tysięcy, żebyś nie musiał płakać, że artyści są biedni i na siebie nie zarabiają?” – ciągnął Kapela. „Nie, i tak przepłaciłem. Ale nie bój się, roztrwonię tę kasę na kulturę” – zapewnił ironicznie dziennikarz.

Nie licząc innych wpływów, to na razie 22 000 złotych z samego Youtube'a. Pzdr. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 7, 2021

W innym miejscu Kapela żalił się jeszcze, że Stanowski jemu zapłacił tak małą sumę w porównaniu z ogólnym zarobkiem uzyskanym na tym odcinku. „A mi zapłacił marne 700 i jeszcze z bólem, a potem narzeka, że artyści za mało zarabiają. tak, za mało zarabiają, kiedy za mało się im płaci…” – napisał.

a mi zapłacił marne 700 i jeszcze z bólem, a potem narzeka, że artyści za mało zarabiają. tak, za mało zarabiają, kiedy za mało się im płaci… https://t.co/tFtffYqMot — Jaś Kapela (@JasKapela) June 7, 2021

Czytaj także: Jaś Kapela nie odpuszcza Stanowskiemu. Padły mocne słowa. „Pewnie nawet by nie zauważył, gdyby kogoś zgwałcił”

Źr. twitter; wmeritum.pl