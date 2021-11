Krzysztof Stanowski lubi dolać oliwy do ognia. Dziennikarz zrobił to niedawno po raz kolejny parodiując w swoim programie Barbarę Kurdej-Szatan. Aktorka zamieściła w sieci wulgarny wpis na temat działań Straży Granicznej.

Barbara Kurdej-Szatan, znana i popularna aktorka, zamieściła mocny wpis w serwisie Instagram. Odniosła się w nim do nagrania, które zarejestrowano na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. Film został opublikowany najpierw oficjalnym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w social media. Nagranie przedstawia kobiety z płaczącymi dziećmi, które szarpią się z jakimiś ludźmi. Kurdej-Szatan w swoim wpisie sugeruje, że są to strażnicy graniczni.

„K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna’????? 'Straż’?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!” – napisała Kurdej-Szatan.

Poniosła już z tego tytułu konsekwencje. Jacek Kurski, prezes TVP, zdecydował, że aktorka zostanie usunięta z obsady serialu „M jak Miłość”. Stanowisko ws. jej wpisu zabrała również firma Play, której Kurdej-Szatan jest twarzą. Więcej TUTAJ.

Stanowski parodiuje Kurdej-Szatan

Aktorka znalazła się pod wielką presją opinii publicznej. Na jej temat dyskutowano również w wielu programach. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Krzysztof Stanowski w swoim cyklu „Dziennikarskie zero”. Popularny „Stano” postanowił sparodiować Kurdej-Szatan.

Dziennikarz modulując głos wykrzykiwał przekleństwa, natomiast w tym czasie w tle wyświetlano migawki, na których widniały m.in. serialowe sceny z udziałem Kurdej-Szatan. „Ku**a! Ku**a!” – krzyczał Stanowski w opublikowanym w sieci nagraniu, które błyskawicznie podbiło sieć.