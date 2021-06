Którzy piłkarze w reprezentacji Polski są nietykalni? Ich nazwiska postanowił wskazać dziennikarz Krzysztof Stanowski. Jedno z nich jest dość nieoczywiste.

Po wczorajszym meczu Hiszpanii z Polską w sieci pełno jest komentarzy dotyczących postawy naszych piłkarzy. Opinii jest oczywiście wiele, ale niektóre zyskują szczególną popularność. Głos w tej sprawie zabrał m.in. dziennikarz Krzysztof Stanowski, który zamieścił wpis w serwisie Twitter.

Popularny „Stano” przedstawił opinię, według której – po meczu z Hiszpanią – trzech piłkarzy w naszej drużynie narodowej powinno zyskać status „nietykalnych”. Co ciekawe, jedno z nazwisk, które wymienia Stanowski nie jest tak oczywiste, jakby mogło się wydawać.

Dziennikarz uważa bowiem, że wśród „nietykalnych w kadrze” powinni znaleźć się Robert Lewandowski oraz Kamil Glik. Obaj zawodnicy zagrali wczoraj wspaniałe zawody. Pierwszy zdobył gola na wagę remisu, natomiast drugi był niezwykle skuteczny w obronie. Udało mu się zaliczyć aż 11 wybić. Kogo jako trzeciego wskazuje Stanowski?

Stanowski wskazuje trzech „nietykalnych w kadrze”

„Stano” uważa, że trzecim zawodnikiem nie do ruszenia powinien być Kamil Jóźwiak. To on zaliczył asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego idealnie dorzucając futbolówkę na głowę kapitana naszej reprezentacji.

„Obok Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego, Kamil Jóźwiak wskakuje u mnie do koszyczka z etykietą „nietykalni w kadrze”. Ma swoje ograniczenia, w klubie bez rewelacji, ale w kadrze ma łatwość generowania liczb” – napisał Krzysztof Stanowski.

„Idealnie zastąpił „Grosika”, który w klubie też przeważnie słabo, a w kadrze robił różnice. Wczoraj Jóźwiak TOP! W końcu ktoś brał piłę i nie bał się pojedynków 1 na 1. Dawać tych Szwedów! Na nich!” – napisał jeden z kibiców chwaląc Jóźwiaka.