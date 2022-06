Mateusz Morawiecki spotyka się z Polakami. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jego rozmowę z pewnym starszym mężczyzną. Opowiada on o tym, jak wyglądała jego emerytura w czasach rządów PO-PSL.

Na nagraniu widzimy spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z grupą osób. W pewnym momencie jeden z nich, starszy mężczyzna, postanowił opowiedzieć, jak wygląda jego sytuacja emerytalna. Nawiązał przy tym do czasów, w których u władzy pozostawała koalicja PO-PSL.

Mężczyzna przyznaje, że w czasach rządów PO-PSL jego emerytura wzrosła o 5 złotych, natomiast, gdy władzę objęło PiS otrzymał już dwie podwyżki na łączną kwotę opiewającą na 700 złotych.

Na filmie widać, że mężczyzna jest bardzo podekscytowany i twierdzi, że „takiego rządu jeszcze nie mieliśmy”. – Dziękuję – odpowiada premier Mateusz Morawiecki i podaje swojemu rozmówcy dłoń.

„Za PO dostałem 5 zł podwyżki do emerytury – a dzięki PiS, ostatnio aż 700 zł!” – opowiada starszy Pan, w czasie spotkania z Premierem Morawieckim.

I to jest prawdziwy głos Polaków🇵🇱 w starciu z marną propagandą TVN. Podaj dalej👍 pic.twitter.com/BXZaulMz3Q — Poland First to Fight 🇵🇱 ⚔️ (@dinozaurow) June 18, 2022

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Także tych krytycznych. – To fakt. Pytanie kto za to zapłaci? Bo ze super cudowny Pan Premier Morawiecki ze swoich oszczednosci to pewne. Jak długo można żyć na kredyt? – napisał jeden z internautów zadając kilka istotnych pytań.

– Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji – napisał inny.