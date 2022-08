Członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski w rozmowie z Radiem Maryja przyznał, że podczas najbliższego posiedzenia RPP stopy procentowe jeszcze wzrosną. Zaznaczył przy tym, że najprawdopodobniej będzie to już ostatnia lub przedostatnia podwyżka.

Stopy procentowe zaczęły rosnąć w październiku 2021 r. RPP podnosiła je następnie regularnie co miesiąc, aż w lipcu 2022 r. osiągnęły one już poziom 6,5 proc. Wnorowski przyznał, że to jeszcze nie koniec podwyżek.

„Sytuacja jest taka, że nie zostawia specjalnie dużej swobody RPP do decyzji i myślę, że Polacy powinni się liczyć z jakimiś podwyżkami stóp. Mam na myśli efekt najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październiku. Wydaje się, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bliski” – powiedział.

„Wydaje się, że motywacja w postaci rosnącej inflacji do podnoszenia stóp będzie wyraźnie wygaszana” – ocenił. Dodał, że uwidoczniło się również „dramatyczne załamanie zainteresowania kredytami hipotecznymi”.

Portal DoRzeczy przypomina, że jeszcze w czerwcu Wnorowski mówił, że stopy procentowe wzrosną do poziomu 7 proc. Zaznaczył jednak wówczas, że stanie się tak, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego.

Źr. dorzeczy.pl