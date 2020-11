Zgrzyt przed konferencją prasową Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odbił się szerokim echem w mediach. Aktywiści odmówili wstępu dziennikarzom TVP, „Gazety Polskiej” i Telewizji Republika. – Jesteście psami – słyszymy na nagraniu. Do sprawy odniosła się Agnieszka Gozdyra.

We wtorek o godzinie 12.00 w siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie miała się odbyć konferencja prasowa. Jednak przed rozpoczęciem spotkania doszło do spięcia organizatorów z częścią dziennikarzy.

Kontrowersyjne zachowanie przed konferencją prasową. „Jesteście psami”

Strajk Kobiet nie chciał zezwolić na obecność przedstawicieli niektórych redakcji: TVP, „Gazety Polskiej” oraz Telewizji Republika. – Zapraszamy tylko prawdziwych dziennikarzy. Pisowskim służbom dziękujemy – ogłosiła Marta Lempart. Jedna z aktywistek nazwała wspomnianych dziennikarzy „psami„.

„Jesteście psami” do dziennikarzy wykonujących swoją pracę. To walka o prawa kobiet, czy wojna z mediami, rządem, policją i każdym, kto ośmieli się mieć inne zdanie? #StrajkKobiet pic.twitter.com/UqHq7KTunz — Anna Romańczuk (@Romanczuk_Anna) November 24, 2020

Selekcja pracowników mediów wywołała wiele kontrowersji. Część internautów broni decyzji organizatorów, jednak nie brakuje także głosów protestu. Sprzeciw zgłaszają zwłaszcza przedstawiciele mediów.

„Zachwyconym przypominam jaka była afera jak na wieczór wyborczy Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku nie wpuszczono ekipy TVN i Gazety Wyborczej. To jest to samo. Jeśli ktoś sobie nie radzi z obecnością dziennikarzy jakiejś stacji to niech nie robi konferencji” – napisała Dominika Długosz.

„To naprawdę drogą donikąd. Przypomnę, że ani OSK ani policja nie decydują, kto jest dziennikarzem, ale polskie prawo. Prasowe” – zauważył Michal Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”.

Podlegająca PiS policja zatrzymuje dziennikarkę GW.

Opozycyjny Strajk Kobiet nie wpuszcza na konferencję dziennikarzy z mediów sympatyzujących z PiS.

To naprawdę drogą donikąd.

Przypomnę, że ani OSK ani policja nie decydują, kto jest dziennikarzem, ale polskie prawo. Prasowe. https://t.co/nQkQM8yKal — Michał Szułdrzyński🇵🇱 (@MSzuldrzynski) November 24, 2020

Gozdyra: Pewnie też bym została wyrzucona

Sytuacją zniesmaczona jest również Agnieszka Gozdyra. „Jeśli nawet organizatorki decydują się kogoś nie wpuszczać, to – nazwijmy to – didaskalia, nie pomagają. Mnie się to nie podoba. Czekam na hejcik” – napisała dziennikarka Polsat News.

„Mi tam się nie podoba, że domagająca się wolności i tolerancji pani nazywa ludzi których nie lubi ‚psami’. Nie wpuszcza ich na konfę, ok. Jej prawo, ale wyzywać?” – odpowiedział Jacek Czarnecki z Radia ZET.

„Oceniam to źle, w związku z czym pewnie też bym została wyrzucona” – dodała dziennikarka.