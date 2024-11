Przerażająca zbrodnia w Słupsku. Policjanci zatrzymali dwie osoby, w związku z brutalnym porwaniem.

Policja zatrzymała dwie osoby w Słupsku, w związku z porwaniem mężczyźni. Radio Gdańsk podało, że funkcjonariusze mieli znaleźć skatowanego człowieka w bagażniku samochodu. Doniesienia rozgłośni radiowej potwierdza dziennik „Fakt”.

St. asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku potwierdziła, że faktycznie doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn. Śledczy nie chcą jednak zdradzić żadnych szczegółów w tej sprawie. Wszystko ze względu na fakt, iż wiele wskazuje na to, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Skatowany mężczyzna, którego znaleziono w bagażniku trafił do szpitala. Ma ciężkie obrażenia, nie wiadomo jednak w jakim dokładnie jest stanie. Człowiek nie tylko został dotkliwie pobity, ale i pocięty maczetą. Ma m.in. połamane żebra.

„Fakt” podaje, że oprawcy i ofiara mieli się znać. Brutalne pobicie oraz późniejsze porwanie miało najprawdopodobniej podłoże finansowe.

