Straż Graniczna wydała oficjalny komunikat ws. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Poinformowano również o zatrzymaniach nielegalnych imigrantów.

Wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy cały czas elektryzują cały kraju. Na miejscu koczują bowiem nielegalni imigranci, którzy chcą dostać się do naszego kraju. Nie ma jednak na to zgody polskich władz, które wzmacniają ochronę w tamtym miejscu.

W sieci trwa dyskusja, czy należy wpuścić migrantów do Polski. Część użytkowników mediów społecznościowych uważa, że trzeba to zrobić, inni twierdzą zaś, że może doprowadzić to do kolejnego kryzysu imigracyjnego, tym razem na naszej ziemi.

Niedawno komunikat ws. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy zabrali przedstawiciele polskich służb. Straż Graniczna opublikowała wpis na Twitterze, który błyskawicznie odbił się szerokim echem w przestrzeni publicznej.

Straż Graniczna z oficjalnym komunikatem

Pogranicznicy poinformowali, ile prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowali w ciągu zaledwie jednego dnia. Ta liczba naprawdę zaskakuje i pokazuje jednocześnie z jak dużym problemem przychodzi im się mierzyć.

„Wczoraj tj.26.08,Straż Graniczna odnotowała 55 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Strażnicy graniczni zatrzymali 2 ob. Iraku, pozostałe próby zostały udaremnione” – napisano w oficjalnym komunikacie.

„Od początku sierpnia ten odcinek granicy cudzoziemcy próbowali przekroczyć 3059 razy! Działamy dla Was” – podsumowali swój wpis przedstawiciele Straży Granicznej.