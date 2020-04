Z pewnością nie takiej reakcji spodziewała się mieszkanka Lublina, która zadzwoniła do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów. Funkcjonariusze nie tylko spełnili jej prośbę, ale również zapłacili z własnej kieszeni.

Do całego zdarzenia doszło w Lublinie w niedzielę, 12 kwietnia. Starsza niepełnosprawna mieszkanka Lublina zadzwoniła do dyżurnego Straży Miejskiej z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów i dostarczenie ich do mieszkania. Na pomoc ruszyli lubelscy funkcjonariusze.

Strażnicy miejscy nie tylko zrobili kobiecie zakupy, ale również sami za nie zapłacili. „Strażnicy z własnych pieniędzy zrobili zakupy spożywcze i dostarczyli je do miejsca zamieszkania zgłaszającej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności” – poinformował Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie.

Czytaj także: Ogromne obniżki w Biedronce. Ale tylko na jedną noc!

Źr.: Spotted: Lublin