Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta w TVP Info wskazał nazwy kolejnych miast, które po Warszawie powinny wprowadzić Strefę Czystego Transportu. W stolicy taka strefa rozpoczyna funkcjonowanie od 1 lipca.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie, to wydzielony obszar, w którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu).

Choć pomysł wywoływał sporo kontrowersji, to możliwe, że niebawem Strefa Czystego Transportu pojawi się również w innych miastach. „Celem takich stref niskoemisyjnych jest obniżanie emisji dwutlenku azotu. To jest coś, co, niestety, wpływa na nasze zdrowie. Mamy kilka naruszeń w Brukseli o zbyt wysoki poziom dwutlenku azotu i w tej chwili są cztery miasta w Polsce, które notorycznie notują przekroczenia – to jest Warszawa, to są Katowice, Wrocław i (…) Kraków” – powiedział Bolesta.

„W tych rzeczywiście czterech miastach trzeba będzie te strefy wprowadzić. Warszawa jest pionierem” – dodał wiceminister.

W jaki sposób odbędzie się weryfikacja pojazdów? „Każde miasto ma swój sposób. (…) Są już dzisiaj mechanizmy technologiczne, które pozwalają na postawienie kamer na wszystkich wjazdowych ulicach i weryfikację po tablicach” – wyjaśnia Bolesta. „Oczywiście, te samochody w strefach mogą też mieć nalepki, jaką normę mają. To jest możliwe na różne sposoby” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl