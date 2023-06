W niedzielę przed remizą OSP w Zadębce w województwie lubelskim rozegrała się strzelanina. Świadkowie relacjonowali, że początkowo uważali, że napastnik posługuje się zabawkowym pistoletem z odpustu, który odbywał się tego dnia. Jednak się mylili.

W niedzielę wieczorem przed budynkiem OSP w Zadębce zgromadziła się grupa osób. Wśród nich znalazł się 34-letni mężczyzna, którego zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne. W końcu zaczął również zaczepiać innych uczestników spotkania.

„W pewnym momencie wyciągnął przedmiot, który przypominał broń i skierował lufę w stronę osób, które były na tym spotkaniu” – poinformowała asp. szt. Edyta Krystkowiak z KPP w Hrubieszowie.

Jednak świadkowie nie przestraszyli się. Uznali, że napastnik próbuje ich zastraszyć pistoletem zabawką, który mógł zakupić na odpuście odbywającym się tego dnia w sąsiedniej miejscowości. Jednak popełnili błąd, bo po chwili rozpoczęła się strzelanina.

Sprawca wycelował w 60-latka próbującego go uspokoić i pociągnął za spust. Pociski trafiły mężczyznę w okolice żeber i w rękę. Ranny trafił do szpitala, a napastnik od razu do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Źr. Polsat News