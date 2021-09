Marek Suski w internetowym programie „Newsroom WP” komentował coraz ostrzejsze ataki na Polskę ze strony unijnych instytucji. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wskazał, że tego typu działania wspiera Donald Tusk i prowadzona przez niego Platforma Obywatelska. Ocenił, że może to w przyszłości doprowadzić do wypchnięcia Polski z Unii Europejskiej.

Niedawno Donald Tusk zaproponował wpisanie do konstytucji obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej. Marek Suski przyznał, że nie wierzy w szczerość lidera PO, bo przypomniał, że przed laty jego formacja krytykowała taki pomysł.

„Kiedyś proponowaliśmy podobne zmiany o jakich dziś mówi Platforma. Wtedy PO była przeciw” – przypomniał Suski. „Pytanie czy dla takich rozwiązań byłaby większość w Sejmie” – zastanawia się polityk.

Suski dodał, że na razie nie są znane szczegóły tej propozycji. Polityk zwrócił uwagę, że aktualnie Polska jest „wściekle atakowana” przez Unię Europejską. Stwierdził ponadto, że działania te wspiera Platforma Obywatelska na czele z byłym premierem Donaldem Tuskiem.

„To co oni robią, to jest prowadzenie do Polexitu” – podkreślił Suski. „No bo namawianie do różnych rezolucji potępiających Polskę, karanie Polski, wspieranie kar dla Polski to coś, co zmierza w kierunku wyrzucenia Polski z UE” – ocenił.

„Po co Donald Tusk ma zmieniać konstytucję, jak on jest za tym, żeby prawo europejskie było ponad polską ustawą zasadniczą” – dodał Suski.

