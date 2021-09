Mateusz Morawiecki ocenił, że ostateczny wyrok TSUE ws. kopani w Turowie zapewne będzie po myśli Polski. Premier zwrócił przy tym uwagę, że jeśli nie udałoby się wcześniej porozumieć z Czechami i konieczny byłby ostateczny wyrok, to odbije się to na relacjach polsko-czeskich.

Kilka dni temu TSUE postanowił nałożyć na Polskę 500 tys. euro kary dziennie za niezastosowanie przez polskie władze wcześniejszego postanowienia o zawieszeniu wydobycia w kopalni Turów. Polskie władze zapewniają, że nie zamierzają się dostosować, bo to znacznie uderzyłoby w polską energetykę. Jednocześnie cały czas toczą się negocjacje ze stroną czeską, która zainicjowała postępowanie.

Do sprawy odniósł się Mateusz Morawiecki, który gościł w Mielcu. „Zapewne ciężko będzie doprowadzić do porozumienia przed wyborami, ponieważ nasi czescy sąsiedzi kierują się logiką wyborczą. To jest logika pozbawiona jednocześnie gotowości do porozumienia” – mówił polski premier.

Szef polskiego rządu zasugerował, że Czesi mogą spodziewać się reakcji na innych polach. „Jeżeli dojdzie do rozstrzygnięć ostatecznych, a dojdzie do nich w ciągu najbliższych kilku miesięcy, bo taka jest procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wówczas, tak czy owak, dojdzie do zakończenia płacenia kar, czy naliczania kar” – zaczął Morawiecki.

„Nasi czescy sąsiedzi muszą zdawać sobie sprawę z tego, że i również po naszej stronie skłonność do jakiegokolwiek porozumienia będzie na pewno dużo, dużo niższa” – ostrzegł Morawiecki.

Premier przypomniał jednak, że polski rząd liczy na pomyślne zakończenie negocjacji. „Nasza oferta leży na stole. Jest to oferta bardzo dobra. Czy zostanie podjęta przez Czechów? Zobaczymy” – powiedział Morawiecki.

