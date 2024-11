Ciemne chmury nad głową Jacka Sutryka. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik zwrócił uwagę, że na Wikipedii pojawiła się próba wprowadzenia pozornie drobnej zmiany w życiorysie prezydenta Wrocławia.

Zatrzymanie Jacka Sutryka przez CBA miało związek ze śledztwem ws. Collegium Humanum. Prezydent Wrocławia został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami poinformował, że złożył obszerne, wielogodzinne wyjaśnienia. Najważniejsze jego zdaniem jest to, że nie przyznaje się do winy.

Sutrykowi zostały przedstawione cztery zarzuty. Pierwszy dotyczący przestępstwa o charakterze korupcyjnym i trzy kolejne dotyczące popełnienia przestępstwa oszustwa.

Odcinają się od Sutryka na wszystkie sposoby. Dziennikarz zauważył, co chcą zrobić na wikipedii

Co ciekawe, w związku z zatrzymaniem Sutryka, osoby ze środowiska Koalicji Obywatelskiej powoli odcinają się od niego. – Jacek Sutryk nie był osobą z naszego środowiska, był poparty na ostatniej prostej, tak to można powiedzieć – przekonuje Michał Szczerba.

Polityk przekonuje także, że zarzuty nie są problemem KO, ponieważ Sutryka nie było w szeregach tej formacji, w okresie, którego dotyczy postępowanie. – Wtedy, kiedy uzyskiwał dyplom, którym interesuje się prokuratura, nie był kandydatem popieranym ani przez Platformę Obywatelską, ani przez koalicję – podkreślił.

Środowisko KO chce się odciąć od Sutryka także w inny sposób. Dziennikarz WP Patryk Słowik zwrócił uwagę na propozycję zmian na Wikipedii. Ktoś domaga się usunięcia wzmianki, że Sutryk startował w wyborach z poparciem KO.

Postulowana zmiana oczekuje na zatwierdzenie.

