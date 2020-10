Protesty, które wybuchły po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, rozszerzają się poza granice Polski. W wielu miastach również rozpoczęły się manifestacje, a sytuację komentują światowe gwiazdy.

Głos w całej sytuacji zabrała między innymi znana piosenkarka Zara Larsson. „To jest fundamentalne prawo każdej kobiety, by decydować o swoim ciele i o tym, czy chce być w ciąży. Do osób, które mówią, że dbają o nienarodzone dzieci: Nie, po prostu nie dbacie o życie kobiet. Statystyki pokazują, że w państwach, gdzie aborcja jest nielegalna, nie zmniejsza się liczba zabiegów. Zabiegi te stają się po prostu mniej bezpieczne. Jeżeli kobieta nie chce być w ciąży, zrobi wszystko, by tak nie było” – powiedziała.

Mocny komentarz na stronie swojej fundacji Happy Hippie Foundation zamieściła również Miley Cyrus. „Tysiące maszerują w Polsce w obronie praw człowieka po tym, jak w zeszłym tygodniu ogłoszono, że aborcja zostanie prawie całkowicie zakazana w tym kraju” – czytamy.

Głos w sprawie zabrała również dziewczyna Brada Pitta i modelka Nicole Poturalski, a także gwiazda serialu „Opowieści podręcznej” Nina Kiri. „Dziękuję za podzielenie się tym ze mną. Mam nadzieję, że sprawa poniesie się bardzie, aby można było dokonać zmian. Wysyłam dużo miłości” – przekazała.

