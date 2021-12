Sylwester Marzeń 2021 to najważniejsza impreza organizowana przez TVP2 w tym roku. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski ogłosił niedawno, że największą gwiazdą tej nocy będzie Jason Derulo.

Sylwester Marzeń 2021 już niebawem zagości na ekranach TVP. Jeszcze przed rozpoczęciem, impreza wywoływała wiele pytań. Organizatorzy stopniowo zdradzali nazwiska wykonawców. Ostatnią gwiazdę ogłosił prezes TVP.

„Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa – amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP” – oświadczył Jacek Kurski.

Derulo to autor takich przebojów jak „Savage Love”,„Wiggle”, czy „Ridin’ Solo”. Jest aktywny na scenie muzycznej od ponad 15 lat, a wyświetlenia na oficjalnym kanale muzyka na YouTube przekroczyły już granicę 8 miliardów.

Kto sfinansuje występ artysty w Polsce? – Potwierdzamy, że występ Jasona Derulo jest możliwy dzięki współpracy Totalizatora Sportowego przy „Sylwestrze Marzeń z Dwójką” – czytamy w oświadczeniu, które opublikował portal pudelek.pl.

Zagraniczna agencja eventowa „Celebrity Talent International” szacuje, że koncert Jasona Derulo może kosztować od 600 tys. do nawet 1,2 miliona złotych. Derulo wykona jednak w Polsce tylko kilka utworów, więc jego występ będzie tańszy.

Portal party.pl skontaktował się z osobą związaną z branżą muzyczną. – Ściągnięcie Jasona Derulo do Polski może kosztować producentów Sylwestra minimalnie pół miliona złotych plus oczywiście pokrycie kosztów podróży i hotelu dla całego sztabu – powiedziała.