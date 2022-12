Sylwester Marzeń TVP 2022 zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już kto pojawi się na scenie. Ujawnienie planów Telewizji Polskiej wywołało negatywną reakcję internautów. O co chodzi?

Sylwester Marzeń TVP 2 stał się już niemal tradycją. Telewizja Polska organizuje noworoczną imprezę nieprzerwanie od 2016 roku. Z każdą edycją do Zakopanego przybywa wielka zagraniczna gwiazda. W ubiegłym roku był to Jason Derulo, a kiedyś Natalia Oreiro, Luis Fonsi, czy zespół Eruption.

Podczas tegorocznej imprezy na scenie może zabraknąć zagranicznej megagwiazdy. Są za to rodzimi wykonawcy, znani z poprzednich edycji sylwestrowej imprezy.

Sylwester Marzeń 2022. Kto się pojawi?

Wirtualne Media donoszą, że na tegorocznej imprezę wystąpią m.in.:Marina Łuczenko-Szczęsna i Maja Hyży. Kluczową rolę odegrają jednak nasze gwiazdy disco-polo. Widzowie zobaczą bowiem zespół Boys, Sławomira i oczywiście Zenka Martyniuka.

Niektórzy internauci nie są zadowoleni z takiego zestawienia. „Do obrzydzenia już jest to jedno i to samo w koło”; „Znowu ona? Weźcie zapraszajcie kogoś, kto ma własny repertuar i jest kimś, a nie coverową gwiazdkę z internetu, co przyszła łatwy hajs zgarnąć. To jest nieszanowanie widzów i chodzenie na łatwiznę” i „On jest jak Kevin z Zakopanego powraca co roku” – to tylko niektóre przykłady komentarzy pod wiadomością o składzie sylwestrowego koncertu.

„Sylwester Marzeń z Dwójką”. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz: Wszystko idzie zgodnie z planem i myślę, że ten sylwester przerośnie wszystkie dotychczasowe#wieszwięcej #BądźmyRazem 🎤🕺💃 pic.twitter.com/4UQMhS89F9 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) December 14, 2022