„Sylwester Marzeń” z kolejnym rekordem oglądalności. Prezes TVP Jacek Kurski ogłosił w mediach społecznościowych, że w pewnym momencie impreza przebiła barierę ośmiu milionów widzów. Kurski mówi o „wspaniałym zwycięstwie nad stacjami komercyjnymi”, zdradził także, który artysta przyciągnął największą widownię.

„Sylwester Marzeń” w Zakopanem przyciągnął przed telewizory średnio 6 milionów widzów. Jacek Kurski ogłosił, że w chwili największej oglądalności, imprezę obserwowało 8,015 mln osób. To rekordowy wynik, zdecydowanie lepszy niż koncerty organizowane przez komercyjne stacje: Polsat – 2,1 mln (2,8 mln) oraz TVN – 1,3 mln (2,08 mln). „Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo!” – napisał szef TVP.

Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! pic.twitter.com/GL6JPidqtq — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) January 1, 2020

„Sylwester Marzeń z Dwójką” z rekordową widownią. Który artysta przyciągnął najwięcej widzów?

Jacek Kurski komentował sukces imprezy następnego dnia, w rozmowie z TVP Info. – W tzw. piku, o 22:43 w czasie piosenki Zenona Martyniuka było 8,015 mln widzów. To jest rekord wszech czasów! A wydawało nam się, że poprzedni rekord jest już nie do pobicia – powiedział.

– Rekord sprzed dwóch lat, kiedy był Luis Fonsi został pobity rok temu, kiedy była Alvaro Soler. Wówczas było to 7,8 mln i wydawało się to nie do pobicia. Jednak okazało się, że doskonale ułożone koncert, balansujący wszystkie gatunki muzyki, dał nam aż 8,015 mln widzów. Jestem wszystkim państwu, widzom TVP, wdzięczny za to wspaniałe zwycięstwo nad stacjami komercyjnymi – dodał.

Jacek Kurski o recepcie na sukces: „Trzeba mieć w sobie pokorę”

Kurski zauważył, że gdyby połączyć oglądalność dwóch stacji komercyjnych, wówczas osiągnęłyby wynik nieznacznie wyższy niż połowa widowni TVP. – Wspaniały sukces. Bardzo państwu dziękuję – podkreślił. – Rzeczywiście, wyglądało to niesamowicie – dodał dziennikarz, a następnie zapytał szefa TVP o „receptę na sukces”.

– Trzeba mieć w sobie pokorę i słuchać, czego chcą widzowie. Doskonale czujemy, już teraz parę lat prowadząc telewizję, czego chcą Polacy, jakiej chcą telewizji publicznej. To musi być telewizja, która nie wstydzi się swoich widzów oraz tego, czego ci widzowie pragną – stwierdził.

Źródło: TVP Info, Twitter