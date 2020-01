Statystyki pokazują, że tegoroczny „Sylwester Marzeń” TVP pobił rekord popularności. Jednak w sieci nie brakuje opinii, że oferta artystyczna Telewizji Polskiej nie była skierowana do inteligentnego widza i nie ma żadnego związku z misją telewizji publicznej. Szokujący wpis na temat imprezy zamieściła Hanna Lis, która zestawiła Jacka Kurskiego mordercami polskiej inteligencji.

„Sylwester Marzeń” z TVP2 cieszył się ogromną popularnością wśród telewidzów. Prezes TVP Jacek Kurski poinformował, że imprezę oglądało ponad 6 milionów osób – zdecydowanie więcej niż koncerty organizowane przez konkurencyjne stacje: Polsat (2,1 mln) i TVN (1,3 mln).

Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! pic.twitter.com/GL6JPidqtq — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) January 1, 2020

„Sylwester Marzeń” już po pierwszych zapowiedziach wywołał szerokie dyskusje. Głównym tematem były zaproszone przez organizatorów gwiazdy. Wiele osób krytykowało Kurskiego, że TVP promuje muzykę disco polo za publiczne pieniądze podatników. Tego typu komentarze pojawiały się także w trakcie koncertu.

Zdecydowanie autorką najostrzejszej opinii jest Hanna Lis. Dziennikarka opublikowała w sieci fragment nagrania z Zakopanego i dodała własny komentarz. „Sowieci i hitlerowcy wymordowali lwią cześć polskiej inteligencji. Ciąg dalszy nastąpił za komuny. Dzieło domyka towarzysz Kurski. Bez jednego wystrzału” – podkreśliła.

Sowieci i hitlerowcy wymordowali lwią cześć polskiej inteligencji. Ciąg dalszy nastąpił za komuny. Dzieło domyka towarzysz Kurski. Bez jednego wystrzału. pic.twitter.com/SKP6OlDrZH — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 31, 2019

Hanna Lis wywołała burzę swoim zestawieniem. „Padłem jak rażony piorunem”

Zestawienie autorstwa dziennikarki wprawiło w osłupienie internautów. „Ten ciąg logiczny z poniższego tweeta – absolutnie z innej planety. Bez jednego wystrzału, a jednak padłem jak rażony piorunem. Polecam. Kubeł. Zimnej. Wody. Na. Głowę” – napisał Łukasz Rogojsz z gazeta.pl.

Ten ciąg logiczny z poniższego tweeta – absolutnie z innej planety. Bez jednego wystrzału, a jednak padłem jak rażony piorunem. Polecam. Kubeł. Zimnej. Wody. Na. Głowę. https://t.co/bfXTsciOjd — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) December 31, 2019

„W ten sposób PiS będzie rządził co najmniej do 2031 r.” – zauważył Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej”. Z kolei Marcin Makowski z wp.pl i „Do Rzeczy” zwrócił uwagę, że porównanie jest kompletnie nieadekwatne. „Ten moment, w którym Sylwestra z disco polo porównujesz do ludobójstw dwóch największych totalitaryzmów w dziejach. Dzień dobry 2020, świetnie się zaczynasz” – napisał publicysta.

Znakomite podsumowanie 2019 😭 Brakuje tylko hashtagu #SilniRazem i wspomnienia o winie @JanSpiewak 😭

W ten sposób PiS będzie rządził co najmniej do 2031 r. https://t.co/xZBxCtVtSO — Michał Kolanko (@michal_kolanko) December 31, 2019

Ten moment, w którym Sylwestra z disco polo porównujesz do ludobójstw dwóch największych totalitaryzmów w dziejach. Dzień dobry 2020, świetnie się zaczynasz. pic.twitter.com/6bxuRvNExa — Marcin Makowski (@makowski_m) January 1, 2020

