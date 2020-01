„Sylwester Marzeń” TVP w Zakopanem cieszył się wielką popularnością. Jednak w sieci nie brakowało negatywnych recenzji. Autorką najbardziej kontrowersyjnego komentarza jest z pewnością Hanna Lis, która zestawiła działalność prezesa TVP z… sowietami i hitlerowcami. Na jej słowa zareagował Jacek Kurski.

„Sylwester Marzeń” TVP już za nami, jednak emocje towarzyszące wydarzeniu nie opadły. W sieci w dalszym ciągu pojawiają się głosy krytykujące władze Telewizji Polskiej za promowanie disco polo za publiczne pieniądze. Niektórzy internauci twierdzą nawet, że ten gatunek muzyki nie jest przeznaczony dla inteligentnych odbiorców.

Formą imprezy sylwestrowej w Zakopanem zniesmaczona była także Hanna Lis. „Sowieci i hitlerowcy wymordowali lwią cześć polskiej inteligencji. Ciąg dalszy nastąpił za komuny” – napisała. W dalszej części zaatakowała prezesa TVP. „Dzieło domyka towarzysz Kurski. Bez jednego wystrzału” – podkreśliła dziennikarka.

Sowieci i hitlerowcy wymordowali lwią cześć polskiej inteligencji. Ciąg dalszy nastąpił za komuny. Dzieło domyka towarzysz Kurski. Bez jednego wystrzału. pic.twitter.com/SKP6OlDrZH — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 31, 2019

„Sylwester Marzeń” TVP. Jacek Kurski odpowiada Hannie Lis

Pod powyższym wpisem rozpętała się zażarta dyskusja. Do sprawy odniósł się także prezes Jacek Kurski w programie „Gość Wiadomości” TVP1. – Myślę, że tego rodzaju wynurzenia nie zasługują na rozmowę o tej porze w poważnej telewizji. Przebija z tego zazdrość. Zazdrość celebrytów, fałszywych autorytetów za utraconym monopolem: na prawdę, na informacje, na bycie popularnym – stwierdził.

– Kiedyś tym ludziom nie mieściło się w głowie, że coś takiego, co dzisiaj jest w Telewizji Polskiej jest tak kochane, tak oglądane, że w ogóle może pojawić się w telewizji. Mówię tu o disco polo, czy o szacunku do ludzi starszych, który przebija choćby z „Voice of Senior”, czy z „Sanatorium Miłości” – dodał.

#GośćWiadomości | @KurskiPL, prezes @TVP: Nie zawsze TVP triumfowała w Sylwestra. Od 4 lat wygrywamy, bo dajemy ludziom to, czego oczekują. Zaspokajamy wszystkie wrażliwości muzyczne. Jeżeli ludzie kochają disco polo, to powinni mieć możliwość je obejrzeć. Na dobrym poziomie. pic.twitter.com/uqdhQO0tDt — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) January 1, 2020

Prezes TVP przekonuje, że w głosach krytyków TVP można dostrzec pewne podobieństwa do ataków na beneficjentów programu Rodzina 500 plus. – 2-3 lata temu wypominano, że dzięki 500 plus Polaków stać na to, żeby pojechać na plażę. A przecież to było zarezerwowane tylko dla bogatych celebrytów – podkreślił. Dodał również, że tego typu opinie nadal są popularne w pewnych kręgach.

Źródło: TVP, Twitter