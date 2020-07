Część wyborców Rafała Trzaskowskiego nie potrafi się pogodzić z porażką wyborczą swojego kandydata. W sieci pełno wyzwisk i obelg pod adresem mieszkańców wsi. Pojawiły się nawet nawoływania do bojkotu produktów ze ściany wschodniej. Rozgoryczonym sympatykom kandydata Koalicji Obywatelskiej odpowiedziała Agnieszka Gozdyra z Polsat News.

Polska ma za sobą kilka tygodni intensywnej kampanii wyborczej. Kampanii, którą już teraz określa się mianem „najostrzejszej w III RP”. Przedwyborcze emocje nie opadły nawet po ogłoszeniu oficjalnych wyników głosowania przez PKW. Pomimo, że Trzaskowski pogratulował już zwycięstwa Andrzejowi Dudzie, niektórzy wyborcy kandydata KO nadal nie potrafią pogodzić się z porażką prezydenta Warszawy.

Widać to choćby po komentarzach w sieci. Hejt, obelgi, zachęcanie do ostracyzmu, upokarzające porównania – tego typu komentarze nasiliły się od poniedziałku. Co więcej, pojawiły się nawet wpisy nawołujące do bojkotowania produktów pochodzących z województw wschodnich, w których wygrał Duda. Poniżej dwa przykłady bardzo popularnych opinii na Twitterze:

Twitter screen

Twitter screen

Na problem zwróciła uwagę Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka zwróciła się do wyborców Trzaskowskiego z jedną sugestią. „Zamiast wyzywać ludzi ze ściany wschodniej i zarzekać się, że nie kupicie od nich ziemniaków czy tam czego, spytajcie polityków opozycji, ile razy przez ostatnie lata byli na tych wsiach, żeby pogadać z ludźmi o swoim programie” – napisała.

Zamiast wyzywać ludzi ze ściany wschodniej i zarzekać się, że nie kupicie od nich ziemniaków czy tam czego, spytajcie polityków opozycji, ile razy przez ostatnie lata byli na tych wsiach, żeby pogadać z ludźmi o swoim programie. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) July 14, 2020

Niniejszym uroczyście zamykam dyskusję pt. „Trzaskowski wygrał wszędzie”.



Lata można politykom pisać, że powinni być w najmniejszych miastach i wsiach, na lokalnych festynach i na regionalnych uroczystościach, poznawać ludzi i agitować pomocą. PiS tak robi. Dlatego przegrywacie. pic.twitter.com/K1A9a7Wvj8 — Bezczelny Lewak 🏳️‍🌈 (@Lewactwo) July 14, 2020

Źródło: Twitter