Edyta Górniak przyzwyczaiła fanów do tego, że lubi opowiadać o swoim synu Allanie. Okazuje się jednak, że gwiazda nie pozwala mu na wszystko. Przykładem była propozycja jego walki w MMA.

Allan zdecydowanie oczkiem w głowie swojej matki – Edyty Górniak. Wokalistka bardzo często o nim mówi, zwykle, rzecz jasna, w samych pozytywach. Niedawno opowiadała o wolontariacie, jakiego podjął się na jednej ze strzelnic. Nie ukrywa także, że jej syn rozpoczął już karierę wojskową.

Okazuje się, że w ostatnim czasie Allan Krupa otrzymał propozycję wzięcia udziału w FAME MMA. Organizacja zrzesza amatorskich zawodników, często popularnych celebrytów, którzy mogą zaistnieć w sporcie i przy okazji sporo zarobić. Na udział chłopca w gali zgody nie wyraziła jednak jego matka.

W rozmowie z „Faktem” Edyta Górniak przyznała, że nie godzi się na agresję. „Powiedziałam mu, że dopóki żyję, to nie. Może jak skończy 18 lat i będzie chciał odpowiadać, że ma coś złamane” – powiedziała. „Nie wyobrażam sobie patrzeć, jak on się z kimś bije, bo to jest agresja” – dodała.

Źr.: Fakt