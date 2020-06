Chociaż akcja #hot16challenge2 przechodzi już powoli do historii, wciąż pojawiają się kolejne nagrania. O jednym z nich jest dziś szczególnie głośno, ponieważ jego autorem jest Ziemowit Gowin – syn byłego wicepremiera Jarosława Gowina.

Ziemowit Gowin to przedsiębiorca i działacz społeczny, a prywatnie syn Jarosława Gowina, lidera Porozumienia i byłego wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Postanowił on dołączyć jeszcze do akcji #hot16challenge2, a jego nagranie wzbudziło wiele emocji.

Okazuje się, że Ziemowit Gowin bardzo ostro zaatakował w nim Zjednoczoną Prawicę – formację, do której należy jego ojciec. „Rządzi nami Zjednoczona Prawica, mnie już od tego strzela ku**ica” – brzmi jeden z wersów. „Państwo z dykty? Chyba z totalnego g**na” – słyszymy w innym.

Onet poprosił o komentarz w tej sprawie samego Jarosława Gowina. Lider Porozumienia nie chciał jednak odnieść się do sytuacji. „Syn jest dorosły, nie komentuję” – powiedział.

