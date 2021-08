Michał Wiśniewski to z całą pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów. Ostatnio sił w muzyce próbuje również jego najstarszy syn Xavier. Jego twórczość wywołuje jednak u ojca niepokój, którym postanowił podzielić się w mediach społecznościowych.

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Jego najstarszy syn Xavier urodził się w 2002 roku, natomiast najmłodszy, Falco Amedus, w styczniu tego roku. Wygląda na to, że Xavier również zamierza obrać drogę wokalisty, chociaż obecnie bardziej interesuje go rap. Niedawno wydał on singiel „Mgła”, który wyraźnie zaniepokoił jego ojca.

W swoim wpisie na Instagramie Michał Wiśniewski przyznał, że zapytał syna, czy może opublikować swoje obawy. Singiel Xaviera opowiada o trudnych tematach, 19-latek rapuje między innymi o strachu, ucieczce, a nawet śmierci. Trudno się więc dziwić, że ojciec jest zaniepokojony.

„Dzieci coraz szybciej dojrzewają i nakręcają się coraz to młodszymi idolami, którzy wiedzą wszystko najlepiej, stając się dla nich wyrocznią i wzorem. Tak wiem, my też takowych mieliśmy, ale zastanawiam się, czy to rozkminianie na drobne nie wprowadzi nas i naszych dzieci w niespodziewane kłopoty, które mogą ni stąd, ni zowąd doprowadzić do sytuacji, w której na reakcję może być za późno” – napisał lider Ich Troje.

Wiśniewski nie ukrywał jednocześnie dumy z syna. „Xavier zgrabnie dobiera słowa. Nie napisze, że po tacie bo robi to inaczej. Przesłuchałem ten utwór kilkanaście razy i jeśli to nie fikcja literacka to jest raczej jednoznaczny. Wiem, że jest w szczęśliwym związku, że niczego mu nie brakuje, ale jeśli jest choć w części prawdziwy to chyba mam prawo czuć się zaniepokojony? A może przesadzam i staje się za bardzo konserwatywny? Oby nigdy nie spier**lił z tego świata. My son – my pride” – dodał.

Żr.: Instagram/m_wisniewski1972, YouTube/wisniv