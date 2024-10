Profil w serwisie „X” pod nazwą „Służby w akcji” zamieścił szokujące nagranie. Widać na nim grupę młodzieży, która znęca się nad swoim kolegą.

– Apeluje do @PolskaPolicja @KWPwSzczecinie o reakcje. Trzeba sprawę wyjaśnić. Lepiej działać prewencyjnie nim dojdzie do następnej tragedii, gdzie nastolatek odbierze sobie życie, bo się nad nim znęcano – napisano na profilu „Służby w akcji”.

Autor wpisu informuje, że film znalazł w serwisie społecznościowym „Telegram”. Analizując otoczenie doszedł do wniosku, że mamy do czynienia z sytuacją, która zadziała się w Szczecinie.

– Filmik znaleziono na Telegramie, patrząc na okolicę, jest to boisko, przy zespole szkół nr 16 przy Emilii Plater w Szczecinie – czytamy. Sprawa została już skierowana na policję. – Filmik bez zasłoniętych twarzy wysłaliśmy na maila KMP w Szczecinie – napisano.

