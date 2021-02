Wiele wskazuje na to, że w kolejce zawodów uprawnionych do wcześniejszego szczepienia przeciw COVID-19 pojawią się weterynarze. Informacja w tej sprawie pojawiła się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

Niemal 1,9 miliona szczepień wykonano w naszym kraju – wynika z dzisiejszych danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia. Nie jest tajemnicą, że kolejne grupy zawodowe chciałyby otrzymać prawo do jak najwcześniejszych świadczeń. Wygląda na to, że jednej z nich się to uda.

Chodzi o lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, ta grupa zawodowa miałaby zostać zaszczepiona wcześniej. „Proponuje się uzupełnienie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o urzędowych lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, zaangażowane w kontrolę występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczanie ognisk tej choroby” – czytamy.

Dyskusja ma związek z wykryciem koronawirusa na fermie norek w województwie pomorskim. Badania przeprowadzone na próbce 70 zwierząt potwierdziły zakażenie u 39 norek. Wiadomo, że COVID-19 zaraził się jeden człowiek, jednak nie zostało ustalone, czy zakażenie było odzwierzęce czy pochodziło od innego człowieka.

Źr.: Radio ZET