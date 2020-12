Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej podał szczegóły dotyczące szczepienia na Covid-19. Szef rządu zapewnił, że będą one dobrowolne i bezpłatne. Poinformował również, że w pierwszej kolejności rząd chce zaszczepić cztery grup Polaków.

Morawiecki wyraził nadzieję, że przyszły rok, będzie „ostatnim rokiem koronawirusa”. „Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już złożone zamówienia na 45 mln dawek z firmami takimi jak Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson” – wymieniał. Premier zaznaczył, że Polska jest gotowa podpisać kolejne umowy, ale konieczny jest sygnał Komisji Europejskiej.

Premier poinformował, że obecnie rząd prowadzi prace nad przygotowaniem systemem logistycznym, ale zapewnił, że szczepienia na Covid-19 będą zupełnie dobrowolne i darmowe. „Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej większość z nich” – zapewnił Morawiecki.

Premier: „Zachowajmy się odpowiedzialnie”

Szef rządu zapewnił, że dostęp do szczepionki będzie prosty. „Rejestracja online przez internet dla tych, którzy będą sobie tego życzyli. A dla tych, którzy nie chcą się taką metodą posłużyć będzie również możliwość zgłoszenia metodami tradycyjnymi – powiedział. Jak dodał, drugim krokiem będzie zgłoszenie do punktu szczepień, a trzecim szczepienie. I punkt czwarty – po 21 dniach powtórzenie szczepienia” – mówił.

„(…) zachowajmy się jak najbardziej odpowiedzialnie. Nawet jeżeli ktoś się czuje młody i silny to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego. Może przerwać łańcuch zakażeń i ochronić nawet swoich rodziców” – mówił Morawiecki.

Szczepienia w pierwszej kolejności dla 4 grup

„A więc sprawa jest najwyższej wagi. Już od lutego powiedzmy na to są widoki, ale czekamy na ostateczne decyzje europejskiej agencji lekowej, od niej zależy ten moment startu, to naciśniecie guzika start i wtedy rozpoczynamy szczepienia, my będziemy na pewno na to gotowi” – zapewnił szef rządu.

Premier dodał, że w pierwszej kolejności szczepienia będą dostępne dla wszystkich służb medycznych, mieszkańców DPS-ów, służb mundurowych oraz wszystkich osób starszych – powyżej 60. roku życia.

