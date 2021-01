Szczepienia celebrytów nadal wywołują spore emocje, bo nadal nie wszystkie nazwiska ujrzały światło dzienne. Tymczasem pojawiły się pogłoski, że w tej grupie znalazły się rzekomo znane prezenterki prowadzące „Dzień Dobry TVN”, Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Obydwie zabrały głos w tej sprawie.

Woźniak-Starak zdecydowanie zaprzeczyła jakoby jej osoby dotyczyły szczepienia poza kolejką. „No więc nie – nie zaszczepiłam się poza kolejką. Ale bardzo chętnie się zaszczepię, gdy już przyjdzie moja kolej, czyli zakładam, że to będzie gdzieś za rok. To tyle” – powiedziała w krótkim nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Podobne oświadczenie opublikowała Drzyzga. „Kochani, ale mnie chcieli ubrać w aferę… Dzwoni do mnie pani z Wirtualnej Polski i prosi o POTWIERDZENIE, że zostałam zaszczepiona (poza kolejką) na covid_19. Otóż nie zostałam. Czekam grzecznie na swoją kolej. a jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej mija się z prawdą, a pewnie szuka sensacji” – czytamy.

Szczepienia poza kolejką

Szczepienia osób poza grupy „0” wywołały w naszym kraju duże kontrowersje. Wśród osób zaszczepionych poza kolejnością znaleźli się między innymi Leszek Miller, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Edward Miszczak, Krzysztof Materna czy Wiktor Zborowski. Kontrolę w tej sprawie wszczął już między innymi Narodowy Fundusz Zdrowia.

Około 200 z 450 zaszczepionych osób przez Warszawski Uniwersytet Medyczny nie było pracownikami placówki. – Były to osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, powołując się na wyniki kontroli w WUM.

Szef resortu zdrowia przekonuje, że niemal połowa z zaszczepionych osób nie była zatrudniona w szpitalu. Niedzielski zastrzegł, iż część z nich, to członkowie rodzin personelu, lub pacjenci, jednak skala nadużyć jest nadal wielka. Najlepiej odzwierciedla to fakt, że 32 osoby z personelu medycznego, należące do grupy „zero”, nie zostały zaszczepione, choć zgłosiły się do szczepień.

