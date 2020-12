Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie TVP Info zapowiedział, że niebawem ruszy kampania informacyjna. Jej celem będzie przekonanie Polaków, że szczepienie przeciwko Covid-19 jest bezpieczne i konieczne dla pokonania pandemii.

„Zapewnimy dostęp do rzetelnych informacji na temat tego z czym wiąże się szczepienie. Oczywiście w kampanii pojawią się eksperci i lekarze, jako autorytety medyczne, ale mogą wystąpić również osoby znane z życia publicznego, bo dla wielu ich głos jest ważny” – mówił wiceminister spraw zagranicznych.

Czytaj także: Nowy szczep koronawirusa „wymknął się spod kontroli”. Zawieszają połączenia

Szynkowski cel Sęk przyznał, że priorytetem będzie dotarcie do osób, które powinny się zaszczepić na początku. „Czyli oczywiście grupy pierwszego ryzyka – służby medyczne, pomoc medyczna, służby mundurowe i w dalszej kolejności personel DPS-u, osoby starsze. Zachęcanie do tego to wielkie wyzwanie. Są wątpliwości, czy szczepionka została należnie sprawdzona, ale należy pamiętać, że proces jej certyfikacji trwa już długo, jest wystarczająca liczba badań.” – zapewnił.

Szczepienie „obywatelskim obowiązkiem”

„Dostarczymy bezpieczną szczepionkę. Obywatelskim obowiązkiem będzie przede wszystkim szczepienie się” – powiedział wiceszef MSZ. „Nasze restrykcje na tle innych krajów wyglądają na bardzo wyważone. Wielu obywateli wydaje się jednak zmęczonymi tym wszystkim.” – zauważył.

Czytaj także: Polacy pracują nad sondami, które pomogą szukać leków na COVID-19. I nie tylko…

„Eksperci, na podstawie których opinii wydawane są decyzje rządowe, mówią, że trzeba wyprzedzić zagrożenie z jakim łączy się ewentualna trzecia fala koronawirusa. W tym momencie takie środki jak w Wielkiej Brytanii czy Francji jeszcze nie są konieczne, jednak przede wszystkim kluczowe jest odpowiedzialne zachowanie – na to nawet restrykcje nie maja wpływu” – powiedział polityk.

Źr. dorzeczy.pl